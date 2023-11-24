- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İşte Hamas'ın rehineleri bırakma anları
İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli 13 esirin Mısır'dan Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığı belirtildi.
Otobüsle Mısır'dan İsrail'e getirilen esirler daha sonra buradan helikopterle Tel Aviv yakınındaki 2 ayrı hastaneye götürülecek.
Burada sağlık kontrollerinden geçirilecek esirlerin daha sonra aile üyeleriyle bir araya gelmeleri bekleniyor.
Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan İsrailli esirler, ilk olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilmişti.
Ardından İsrailli esirler, Kızılhaç görevlilerince Mısırlı yetkililere teslim edilmişti.