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12.11.2019
İşte Evo Morales'e darbe yapılmasına neden olan açıklamaları
Bolivya'nın istifaya zorlanan Devlet Başkanı Evo Morales, Donald Trump'ın yüzüne darbeci geçmişlerini vurduğu konuşmasıyla dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. ABD'ye yönelik sert eleştirileriyle tanınan Morales'in istifaya zorlandığı süreç gözleri ABD'nin üzerine çevirdi. İşte Morales'in o sözleri..
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