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İşte Bakan Fidan ile Putin görüşmesinden ilk görüntüler!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 20:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumu için bulunduğu Rusya'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.
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