İsrailli yerleşimciler Filistinlilere saldırdı! ABD’li gazeteci saldırıyı belgeledi

Zeytin dalları, yüzyıllardır barışın simgesi olarak kabul ediliyor… Ancak artık bu sembolün altında şiddet, nefret ve korku var. Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında zeytin hasadı yapan Filistinli köylüler, maskeli İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Saldırıda yaşlı bir Filistinli kadın ağır yaralanırken, o anları görüntülemeye çalışan ABD’li bir gazeteci de hedef alındı. Filistinli siviller, zeytin hasadının her yıl yerleşimci şiddetinin gölgesinde geçtiğini söylüyor.

