İsrailli hahamın Gazze’deki çocuklara yönelik skandal sözleri dünyayı ayağa kaldırdı

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde her gün milyonlarca kişi açlık nedeniyle hayatını kaybederken İsrailli hahamdan soykırımı savunan itirafları dünyada tepkilere neden oldu. İsrailli sözde din adamı Gazze Şeridi'ndeki tüm insanların ve özellikle çocuklara yönelik "Açlıktan ölmeliler" dedi. Gazzelileri hedef alan nefret dolu söylemler ise birçok ülkeyi ayağa kaldırmaya yetti.