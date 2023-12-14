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İsrail’in elit mangası Gazze’den çıkamadı! Şucaiye’de yarbay ve albay dahil üst düzey askerler öldürüldü

A Haber
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Giriş: 14.12.2023 23:19
Güncelleme:14.12.2023 23:20
Gazze’de katliama soyunan 12 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 19 bine yakın masum sivili katleden İsrail’in sözde elit mangası Kassam Tugaylarına karşı direnemedi. Şucaiye Mahallesi’inde yarbay ve albay dahil çok sayıda üst düzey asker öldürüldü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında emekli kurmay albay Eray Güçlüer değerlendirdi.
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