28 Ekim 2023, Cumartesi
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İsrail'in dev zeplini görüntülendi
İsrail’de sınır güvenliği için geliştirilen radar sistemleriyle donatılmış "Sky Dew" adlı zeplin görüntülendi.
İsrail'in kuzeyine yerleştirilen ve dünyanın en büyük uyarı sistemlerinden biri olan "Sky Dew" görüntülendi.
İsrail ve ABD ortak yapımı dev balon, uzun menzilli seyir füzeleri, silahlı insansız hava araçları gibi tehdit unsurlarını yüksek irtifalara çıkarak sensörleri sayesinde önceden uyarı alıp merkeze bildiriyor.
Her yönde geniş bir mesafeyi tarayarak radarları sayesinde muhtemel tehditleri tespit edebilen zeplin, ülkenin kuzey sınırlarının birçok noktasından da gözle görülebiliyor.