İsrail’in çağrısı ile BMGK toplandı!

İran'ın, İsrail'in suikastlarına misilleme olarak dün gece İsrail'e başlattığı hava saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Güç kullanımı içeren misilleme eylemleri uluslararası hukuka göre yasaktır" dedi. Öte yandan "Gazze'de acil ateşkes olmalı" diyen Guterres, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

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