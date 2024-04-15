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İsrail'in çağrısı ile BMGK toplandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 00:06
Güncelleme:15.04.2024 00:08
İran'ın, İsrail'in suikastlarına misilleme olarak dün gece İsrail'e başlattığı hava saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Güç kullanımı içeren misilleme eylemleri uluslararası hukuka göre yasaktır" dedi. Öte yandan "Gazze'de acil ateşkes olmalı" diyen Guterres, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
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