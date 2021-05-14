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İsrail’in birçok kentinde yeniden siren sesleri yükseldi |Video

İHA
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Giriş: 14.05.2021 00:43
Güncelleme:14.05.2021 00:43
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına Hamas'ın İsrail’e 90 roket fırlatarak karşılık vermesi üzerine, birçok kentte siren sesleri yeniden yükseldi. Ramla kentinde bir evin yakınına roket isabet etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırı devam ederken, can kayıpları giderek artıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına Hamas tarafından İsrail'de birçok kente 90 roket fırlatarak karşılık verdi. Roketler başta başkent Tel Aviv'de yer alan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı olmak üzere, Aşkelon, Aşdod, Shfela bölgesi ve Ramla kentlerinde sirenleri ve hava savunma sistemlerini harekete geçirdi.

Saldırı sırasından Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'nda yükselen siren sesleri nedeni ile vatandaşlar panik halinde kaçışmaya başlarken, Ramla'da ise bir evin yanına roket düşmesi sonucu yangın çıktı.

Hamas'ın silahlı kolu El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işlediği suçlara tepki olarak Aşdod ve Aşkelon şehirlerinin bombaladığı duyurularak, "El Kassam Tugayları, İsrail ordusunun sivilleri ve evleri hedef almasına, çocukların ve kadınların öldürülmesine yanıt olarak Aşdod ve Aşkelon şehirlerine 90 füzeyle büyük bir füze saldırısı başlattı" denildi.

GAZZELİLER EVLERİNİ TERK ETMEYE BAŞLADI
İsrail güçlerinin Filistin'in Beyt Hanun kentine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Umm Al-Nasr köyüne düzenlediği topçu bombardımanı nedeniyle 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. Bölgede bombardıman sonucu birçok evin hasar gördüğünü bildiren yetkililer, bölgelerdeki sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 100'Ü AŞTI
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'si çocuk 11'i kadın olmak üzere toplam 103'e, yaralı sayısının ise 580'e yükseldiği bildirildi.

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