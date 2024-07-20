İsrail'den Yemen'e hava saldırısı! Hudeyde'de bir yakıt deposu hava uçuruldu

Yemen'de liman kenti Hodeida'ya hedef alındı. Hodeida'daki muhabir, Husi yönetimindeki Al Masirah televizyonu, limandaki "yakıt depolama tesislerini" vuran bir "seri saldırı" haberini duyururken çok sayıda yüksek patlama sesi olduğunu bildirdi. Saldırılar, Husilerin insansız hava aracı saldırısının İsrail'in övülen hava savunmasını delerek Tel Aviv'deki bir apartmanda bir sivili öldürmesinden ve İsrail'in misilleme tehdidine yol açmasından bir gün sonra gerçekleşti.

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