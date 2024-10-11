İsrail’den Lübnan’ın güneyinde karakola saldırı: 2 asker öldü

İsrail, Lübnan'da saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail güçleri bugün ülkenin güneyinde bir karakolu vurdu. Lübnan Ordusu, saldırıda 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını bildirdi.

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