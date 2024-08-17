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İsrail'den Lübnan'a saldırı

İsrail'den Lübnan'a saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 16:53
İsrail-Lübnan sınırında gerilim devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Aydın Baytar aktardı.
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