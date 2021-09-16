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İsrail'den ibadet edenlere saldırı! Camiye ayakkabıyla girerek Filistinlileri çıkardılar

A Haber
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Giriş: 16.09.2021 16:32
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne ayakkabılarla girerek ibadet edenleri camiden çıkarttı. Gelişmeleri Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Taqıya A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Muhammed Ebu Taqıya “Harem-i İbrahim Camii aslında geçmişe dayanan bir saldırı altında. Buralar işgal edilerek Yahudileştirmeye çalışılıyor. Burada 1990 yılında büyük bir katliam gerçekleştirildi. O zaman 30 tane Filistinli şehit edildi. Buranın neredeyse tamamı işgalci İsrail eline geçmiş durumda ve Müslümanlar burada ibadet edebilmek için onlardan izin almak durumunda. Dün yapılan saldırı bu Yahudileştirme projesinin bir adımıdır.” diye konuştu.
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