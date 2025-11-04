04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail'den Filistinlilere idam cezası! Ben Gvır: İdam cezasına ihtiyacımız var
İsrail’den Filistinlilere idam cezası! Ben Gvır: İdam cezasına ihtiyacımız var

İsrail'den Filistinlilere idam cezası! Ben Gvır: İdam cezasına ihtiyacımız var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 22:39
ABD’nin New York eyaletinde milyonlarca seçmen yeni belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimin en dikkat çeken ismi ise Filistin’e verdiği destekle öne çıkan Zohran Mamdani oldu. Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alan Mamdani’nin sonucu, yalnızca New York için değil küresel siyaset açısından da sembolik önem taşıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den Filistinlilere idam cezası! Ben Gvır: İdam cezasına ihtiyacımız var
İsrail’den Filistinlilere idam cezası!
İsrail'den Filistinlilere idam cezası!
New York’a ilk Müslüman belediye başkanı mı?
New York'a ilk Müslüman belediye başkanı mı?
Bakan Kurum: Günde 550 konut tamamlanıyor
Bakan Kurum: Günde 550 konut tamamlanıyor
Çin’de binaya çarpan kamyon ikinci katta asılı kaldı
Çin’de binaya çarpan kamyon ikinci katta asılı kaldı
Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır
“Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır”
Hamas, İsrailli bir askerin cesedini iade etmeye hazırlanıyor
Hamas, İsrailli bir askerin cesedini iade etmeye hazırlanıyor
İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu
"İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu"
Irak’ta Osmanlı’dan kalma savaş gemisi enkazı bulunduğu iddiası
Irak'ta Osmanlı'dan kalma savaş gemisi enkazı bulunduğu iddiası
İç savaş nedeniyle 375 bin kişi açlıktan ölümün eşiğinde
İç savaş nedeniyle 375 bin kişi açlıktan ölümün eşiğinde
New York Belediye Başkan adayı Mamdani oyunu kullandı
New York Belediye Başkan adayı Mamdani oyunu kullandı
Gazze’de barış gücünün detayları netleşiyor!
Gazze'de barış gücünün detayları netleşiyor!
İran’dan Haniye suikastına ilişkin yeni detay!
İran'dan Haniye suikastına ilişkin yeni detay!
Daha Fazla Video Göster