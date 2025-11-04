İsrail’den Filistinlilere idam cezası! Ben Gvır: İdam cezasına ihtiyacımız var

ABD’nin New York eyaletinde milyonlarca seçmen yeni belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimin en dikkat çeken ismi ise Filistin’e verdiği destekle öne çıkan Zohran Mamdani oldu. Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alan Mamdani’nin sonucu, yalnızca New York için değil küresel siyaset açısından da sembolik önem taşıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN