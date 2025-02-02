02 Şubat 2025, Pazar
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İsrail’den Batı Şeria’da iki ayrı saldırı: 4 ölü!
İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkes çerçevesinde sona erdirdiği saldırılarına Batı Şeria’da devam ediyor. İsrail güçlerinin Cenin şehrinde bir aracı ve bir motosikleti hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail'in 12 gün önce Cenin şehri ve Cenin Mülteci Kampı’na yönelik başlattığı saldırılarda can kaybı 24'e yükseldi.