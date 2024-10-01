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İsrail’deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü!

İsrail’deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 21:39
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.
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