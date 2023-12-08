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İsrail zulmü altında 9. Cuma

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Giriş: 08.12.2023 11:55
Bugün cuma. Gözler yine Mescidi Aksa'da olacak. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
İsrail zulmü altında 9. Cuma
İsrail zulmü altında 9. Cuma
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