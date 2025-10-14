14 Ekim 2025, Salı

İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür
İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür

İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 11:51
2 bine yakın Filistinli serbest kaldı. Ancak aralarında önemli isimler de vardı. Onlardan biri Mahmud İsa. Kendisi Kassam Tugayları Kudüs Saha Komutanı'ydı. İşgalci İsrail tarafından zindanlara gönderildi.
