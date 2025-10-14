İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür

2 bine yakın Filistinli serbest kaldı. Ancak aralarında önemli isimler de vardı. Onlardan biri Mahmud İsa. Kendisi Kassam Tugayları Kudüs Saha Komutanı'ydı. İşgalci İsrail tarafından zindanlara gönderildi.

