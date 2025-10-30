30 Ekim 2025, Perşembe

İsrail vurdu, Trump savundu! "Bu nasıl bir ateşkes?"
İsrail vurdu, Trump savundu! Bu nasıl bir ateşkes?

İsrail vurdu, Trump savundu! "Bu nasıl bir ateşkes?"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 09:10
Pamuk ipliğine bağlı ateşkes, dün bizzat Gazze kasabının emriyle bozuldu. İsrail’in saldırılarında 35’i çocuk 104 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılara destek ise Nobel Barış Ödülü’ne aday olan ABD Başkanı Trump’tan geldi. Hamas’ı da tehdit eden Trump, “Ateşkes hâlâ yürürlükte” açıklamasıyla tepki çekti.
