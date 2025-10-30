İsrail vurdu, Trump savundu! "Bu nasıl bir ateşkes?"

Pamuk ipliğine bağlı ateşkes, dün bizzat Gazze kasabının emriyle bozuldu. İsrail’in saldırılarında 35’i çocuk 104 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılara destek ise Nobel Barış Ödülü’ne aday olan ABD Başkanı Trump’tan geldi. Hamas’ı da tehdit eden Trump, “Ateşkes hâlâ yürürlükte” açıklamasıyla tepki çekti.

