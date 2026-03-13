İsrail ve ABD'nin İran planı çöktü! Trump çıkmaza girdi: Bölgede kartlar yeniden dağıtılıyor

A Haber ekranlarında Orta Doğu’daki sıcak gelişmeleri ve ABD’nin bölge stratejisini analiz eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Savaşın maliyetinin ABD için 14 milyar doları aştığını belirten Ülger, Washington’ın İran’a yönelik "tasfiye" kurgusunun sahada tam tersi bir etki yarattığını ve rejimin sarsılmak yerine daha da kenetlendiğini vurguladı.