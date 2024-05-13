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İsrail sözcüsü Avi Hyman canlı yayında rezil oldu! Piers Morgan'dan canlı yayında sert kapak: Kaç sivil öldürdüğünüzü bilmiyor musun?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 17:33
İsrail Gazze'de büyük katliamını sürdürürken, İngiliz sunucu Piers Morgan soykırımcı İsrail’in sözcüsü Avi Hyman’ı canlı yayında rezil etti. 7 Ekim'den bu yana kaç sivilin öldürüldüğünü soran Morgan, İsrail sözcüsünün kaçamak yanıtlarına sinirlenerek “Buraya İsrail hükümetinin resmi sözcüsü olarak geliyorsun ve kaç kişinin öldürüldüğünü söylemiyorsun çünkü bunu bilmiyorsun. Bunun ne kadar saçma duyulduğunu biliyor musun?” sözleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...
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