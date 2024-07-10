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İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: En az 29 ölü ve 50’den fazla yaralı var

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 10.07.2024 09:12
İsrail'in Gazze'deki katliamı dünyanın gözü önünde devam ediyor. Tel Aviv güçleri bir kez daha sivillerin sığındığı okulu vurdu. 50'den fazla yaralı, Nasr ve El Emel hastanelerine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre; 29 kişi de hayattan koparıldı.
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