İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: En az 29 ölü ve 50’den fazla yaralı var

İsrail'in Gazze'deki katliamı dünyanın gözü önünde devam ediyor. Tel Aviv güçleri bir kez daha sivillerin sığındığı okulu vurdu. 50'den fazla yaralı, Nasr ve El Emel hastanelerine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre; 29 kişi de hayattan koparıldı.

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