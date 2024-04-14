İsrail savaş kabine üyesi Gantz: İran’a belirlediğimiz bir zamanda bedel ödeteceğiz

İsrail savaş kabinesi, İran’ın saldırısına karşı verilecek yanıt görüşmek için olağanüstü toplandı. Görüşme sonrası çıkan kararı ise, kabine üyesi Benny Gantz açıkladı. "İran’a belirlediğimiz bir zamanda bedel ödeteceğiz" dedi.

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