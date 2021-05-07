İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate alçak saldırı

Son dakika haberi... Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaşanan bu olaylara sert tepkisini dile getirerek, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaşanan bu olaylara sert tepkisini dile getirerek, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise; "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır." dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUMU BU KONUDA UYARMALIYIZ"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türkiye'yi ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen bugün ortak basın toplantısında konuştu.

Maliki, seçimler yönündeki tavrının ardından uluslararası toplumu İsrail konusunda uyarmak gerektiğini belirterek, İsrail'in "yerleşimci ve ilhak edici politikalarına" devam ettiğini anlattı.

Son dönemde insan hakları örgütlerinin İsrail'in Filistin'deki politikalarına yönelik raporlar yayınladıklarını aktaran Maliki, bu raporlarda İsrail devletinin bir "apartheid" uygulamaları, yani ırkçı ayrımcılık dolayısıyla insanlığa karşı suçlar işlediğinin tespit edildiğine işaret etti.

Maliki, "Uluslararası toplumun bu raporlar ışığında bu politikalarını gözden geçireceklerini düşünüyoruz." dedi.