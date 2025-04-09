İsrail ordusunda mektup krizi! Saldırı karşıtı pilotlar ihraç edildi

İsrail, Gazze'de katliamlarına aralıksız devam ediyor. Bu katliama dünyadan tepki olduğu gibi İsrail ordusundan da var. İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevli bir grup pilot ve yedek asker kaleme aldıkları mektupta Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasını istedi. Ancak iddiaya göre Netanyahu hükümeti üst düzey komutanlara ilgili mektuba imza atan askerlerin ordudan kovulması için baskı yaptı hatta çeşitli tehditlerde bulundu.

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