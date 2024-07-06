İsrail ordusu Nuseyrat’a bomba yağdırdı! Kassam Tugayları’ndan İsrail askerine pusu

İsrail ordusu bir kez daha sivilleri vurdu. Nuseyrat Kampı’na atılan füzeler çok sayıda Gazzeliyi hayattan kopardı. Kassam Tugayları ise pusuya düşürdüğü 10 israil askerini öldürdü.

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