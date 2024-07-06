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İsrail ordusu Nuseyrat’a bomba yağdırdı! Kassam Tugayları’ndan İsrail askerine pusu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.07.2024 08:54
İsrail ordusu bir kez daha sivilleri vurdu. Nuseyrat Kampı’na atılan füzeler çok sayıda Gazzeliyi hayattan kopardı. Kassam Tugayları ise pusuya düşürdüğü 10 israil askerini öldürdü.
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