23 Eylül 2024, Pazartesi
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İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi!
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi. İsrail'in saldırı anı ise A Haber ekranlarında görüntülendi. İşte o anlar...