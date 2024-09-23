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İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi!

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 19:29
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi. İsrail'in saldırı anı ise A Haber ekranlarında görüntülendi. İşte o anlar...
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İsrail Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi!
İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi!
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