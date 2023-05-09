İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı! Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kişi hayatını kaybett

Son dakika haberine göre İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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