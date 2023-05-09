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İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı! Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kişi hayatını kaybett

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 09:13
Son dakika haberine göre İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
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