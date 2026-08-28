-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Hindistan'da dehşete düşüren kaza kamerada
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hindistan'da dehşete düşüren kaza kamerada

Hindistan'ın Kerala eyaletinde düğün konvoyunu taşıyan otobüs, motosiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak benzin istasyonundaki direğe çarptı. Kazada 4'ü ağır 35 kişi yaralandı.

ABD'de Meta'ya milyarlarca dolarlık darbe, gözler şimdi Türkiye'de
Sonraki Video
ABD'de Meta'ya milyarlarca dolarlık darbe, gözler şimdi Türkiye'de
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar