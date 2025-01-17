İsrail kabinesinde kaos! Aşırı sağcılar ateşkesi istemiyor

İsrail hükümetinde Hamas ile ateşkes anlaşılmasına karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Gazze için yapılan ateşkes anlaşması sonrası istifa edeceğini açıkladı. Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sebebiyle hükümeti devirmekle tehdit eden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de, "Hükümete sunulacak olan anlaşma, İsrail Devleti'nin ulusal güvenliği açısından kötü ve tehlikeli bir anlaşmadır" demişti.

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