İsrail ile iş birliği Avrupa'yı nasıl etkileyecek?

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemde İsrail ile kurduğu derin iş birliği, Avrupa Birliği’nin güvenlik mimarisini sarsıyor. Limanlardan enerji projelerine, askeri tatbikatlardan istihbarat paylaşımına kadar her alanda İsrail ile kol kola giren Atina ve Lefkoşa, savaş suçlarıyla anılan bir ülkeyi Avrupa’nın kapılarına taşıyor. Uzmanlar, bu tehlikeli yakınlaşmanın Orta Doğu’daki kaosu Avrupa kıtasına taşıyabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, bölgedeki kirli ittifakın şifrelerini aktardı.