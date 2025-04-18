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İsrail hapishanelerindeki Filistinliler akıl almaz işkenceler görüyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler "akıl almaz" işkenceler görüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 11:57
Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi tarafından 1974'te ilan edilen "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, esir ve tutukluların gördüğü muamele ve işkencelere dair bilgi verdi.
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İsrail hapishanelerindeki Filistinliler akıl almaz işkenceler görüyor
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