İsrail hapishanelerindeki Filistinliler "akıl almaz" işkenceler görüyor

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi tarafından 1974'te ilan edilen "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, esir ve tutukluların gördüğü muamele ve işkencelere dair bilgi verdi.

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