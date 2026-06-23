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İsrail, Batı Şeria’da masum sivillerin evlerini yerle bir etti

İsrail ordusu, Filistin’in işgal altındaki bölgesi Batı Şeria’da dokuz çocuklu bir ailenin evini, yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yıktı.

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