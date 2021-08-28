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İsrail, Batı Şeria’da 94 Filistinliyi yaraladı

İHA
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Giriş: 28.08.2021 01:46
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen gösterilere müdahalesi ile 94 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 17’sinin plastik mermiyle vurulduğu belirtildi.

Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzey kesimindeki Nablus şehrine bağlı Beita beldesinde Yahudi yerleşimlerine karşı cuma namazı ardından gösteri yaptı. Beita Belediye Başkan Yardımcısı Musa Hamayel'in 2 bin Filistinlinin katıldığını belirttiği gösteriye İsrail güçleri müdahale etti. Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde yapılan gösteriye müdahale etmesi sonucu 94 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan 17'sinin plastik mermi ile vurulduğu belirtildi.

Diğer taraftan Filistinliler, Beyta'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor.
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