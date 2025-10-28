29 Ekim 2025, Çarşamba
İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Gazze’de 2 ölü, 4 yaralı
Ateşkesin sürmesine rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne yeni hava saldırıları düzenledi. Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’ne yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hamas, saldırılarla hiçbir ilgilerinin olmadığını vurgulayarak “Ateşkes anlaşmasına bağlıyız” açıklamasını yaptı ve arabuluculara İsrail’e baskı çağrısında bulundu.