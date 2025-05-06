İsrail askerleri Gazze’de cinsiyet açıklama partisi için bir binayı havayı uçurdu

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi’nde 3 Mayıs’ta kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi’ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü. Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.