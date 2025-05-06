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İsrail askerleri Gazze’de cinsiyet açıklama partisi için bir binayı havayı uçurdu

İsrail askerleri Gazze’de cinsiyet açıklama partisi için bir binayı havayı uçurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 06.05.2025 09:44
Güncelleme:06.05.2025 09:44
İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi’nde 3 Mayıs’ta kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi’ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü. Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.
İsrail askerleri Gazze’de cinsiyet açıklama partisi için bir binayı havayı uçurdu
İsrail askerleri Gazze’de bir binayı havayı uçurdu
İsrail askerleri Gazze’de bir binayı havayı uçurdu
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