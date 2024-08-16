16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İspanya'yı fırtına vurdu: Onlarca lüks tekne alabora oldu

İspanya'yı fırtına vurdu: Onlarca lüks tekne alabora oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2024 01:29
İspanya’da etkili olan fırtına lüks teknelere zarar verdi. İbiza ve Formentera adalarında bulunan onlarca lüks teken fırtınanın etkisi ile alabora oldu. Dün ise Formentera Adası’nda kontrolü kaybederek kayalıklara çarpan lüks bir yatta bulunan sekiz kişiden altısı yaralandı. Yağışların zaman zaman dolu şeklinde görüldüğü bölgede, turuncu alarm verildi.İbiza Adası’nda etkili olan fırtınada onlarca lüks tekne alabora oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Prens Harry ve eşi Meghan Markle Kolombiya’da!
Prens Harry ve eşi Meghan Markle Kolombiya’da!
Sibirya’da Rusya’ya ait bombardıman uçağı düştü!
Sibirya’da Rusya’ya ait bombardıman uçağı düştü!
İspanya’yı fırtına vurdu!
İspanya'yı fırtına vurdu!
Filistin’de işgalci zulmü!
Filistin'de işgalci zulmü!
BMGK’ın yapısı kökten değişmelidir
"BMGK'ın yapısı kökten değişmelidir"
Dünyanın gözü ateşkes için Doha’da!
Dünyanın gözü ateşkes için Doha’da!
Abbas TBMM’den dünyaya seslendi!
Abbas TBMM’den dünyaya seslendi!
A Haber ekibi Çin’de
A Haber ekibi Çin'de
Uçak kazasında çarpıcı iddia! Kimler vardı?
Uçak kazasında çarpıcı iddia! Kimler vardı?
Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı?
Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı?
Güvenlik kaynaklarından Hamas değerlendirmesi!
Güvenlik kaynaklarından Hamas değerlendirmesi!
Lübnan’ın güneyindeki saldırıda ağır bilanço!
Lübnan'ın güneyindeki saldırıda ağır bilanço!
Daha Fazla Video Göster