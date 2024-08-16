16 Ağustos 2024, Cuma
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İspanya'yı fırtına vurdu: Onlarca lüks tekne alabora oldu
İspanya’da etkili olan fırtına lüks teknelere zarar verdi. İbiza ve Formentera adalarında bulunan onlarca lüks teken fırtınanın etkisi ile alabora oldu. Dün ise Formentera Adası’nda kontrolü kaybederek kayalıklara çarpan lüks bir yatta bulunan sekiz kişiden altısı yaralandı. Yağışların zaman zaman dolu şeklinde görüldüğü bölgede, turuncu alarm verildi.İbiza Adası’nda etkili olan fırtınada onlarca lüks tekne alabora oldu.