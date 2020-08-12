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İskoçya'da tren yoldan çıktı: 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

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Giriş: 12.08.2020 15:32
Güncelleme:12.08.2020 15:40
İskoçya'daki tren kazasının ardından aralarında hava ambulansının da bulunduğu 30 acil yardım aracının olay yerine sevk edildiği bildirildi. 9 kişinin öldüğü kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İskoçya'da şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel trenin raydan çıkmasına neden oldu. Acil servis birimleri trenin raydan çıktığı ülkenin doğu kıyısındaki Stonehaven'da çalışmalara başladı. İngiliz ulaştırma polisi, kazanın Abedrdeenshire hattında meydana geldiğini ve polis memurlarının sabah saat 09.43'te olay yerine çağrıldığını duyurdu.

30 ACİL DURUM ARACI GİTTİ
Olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere 30 acil durum aracının gittiği açıklandı. Kazanın olduğu yerden yükselen dumanları gösteren videolar sosyal medya üzerinden yayılınca korkuya neden oldu. Can ve mal kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon tren kazasıyla ilgili "son derece ciddi bir olay" açıklaması yapmakla yetindi. Basının olay yerine intikal etmesini engellemeye yönelik karar alındı. Olay mahallinde kolluk kuvvetlerine tıbbi yardım ekiplerinin yanı sıra itfaiyenin de yardım ettiği görüldü.
İskoçya'nın doğu ve kuzey bölgelerinde bir aydır devam eden yağmurlar nedeniyle zor günler yaşanıyor.

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