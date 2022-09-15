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İskoçya'da göktaşı paniği: Onlarca kişi anbean kaydetti

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Giriş: 15.09.2022 01:34
İskoçya ve İngiltere'nin kuzeyinde büyük bir meteor görüldü. Motherwell kentinde yaşayanlar tarafından birçok farklı açıdan görüntülenen göktaşı, yüzlerce ihbara neden oldu. Resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Yerel halkın iddiasına göre meteor, İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Donegal şehrine düştü. Birçok kişi, nesnenin Dünya atmosferine girerken yüksek bir patlama sesi çıkardığını iddia etti.
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