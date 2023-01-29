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İran’ın İsfahan kentindeki askeri tesise İHA’lı saldırı

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Giriş: 29.01.2023 09:07
İran'da savunma bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldi. Bakanlık, tesise insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.
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Askeri tesise İHA’lı saldırı
Askeri tesise İHA’lı saldırı
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