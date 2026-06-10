Milliler ABD'de Dünya Kupası'na kilitlendi: Ay-Yıldızlı ekibimizde son durum ne?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde kampa girdi. Miami’deki Venezuela galibiyetinin ardından Arizona’ya geçen ay-yıldızlılarda moral ve motivasyon en üst seviyede. A Spor yorumcusu Serhan Türk, milli takımın kamp yaptığı bölgedeki hava şartlarından Arda Güler ve Kenan Yıldız’a olan yoğun ilgiye, takımın zorlu seyahat trafiğinden Avustralya maçı öncesi sakatlık durumlarına kadar kritik detayları canlı yayında aktardı.