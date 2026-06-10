Eriyen kar suları Karasu ve Fırat’ın debisini artırdı

Erzincan’da yüksek kesimlerdeki karların erimesi, Karasu ve Fırat nehirlerinde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Artan su miktarı, bölgedeki barajların doluluk oranlarına da olumlu yansıdı.