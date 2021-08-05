07 Ağustos 2021, Cumartesi
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İran’da Reisi dönemi başladı
Son dakika dünya haberleri... İran'da Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi, ülke meclisinde yemin ederek göreve başladı.
İran'ın 13. dönem Cumhurbaşkanı olarak seçilen İbrahim Reisi ulusal mecliste yemin ederek göreve başlıyor. Reisi, görevi İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den teslim aldı.
Yemin törenine Avrupa Birliği adına dış ilişkiler servisi genel sekreter yardımcısı ve siyasi direktörü Enrique Mora katıldı.
Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.