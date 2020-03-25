İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2077'ye çıktı

Gelen son dakika haberine göre... İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2077'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı da 27 bin 17 oldu.