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23.03.2020

İran'da koronavirüs (corona virus) şarlatanlığı! Sözde din adamı "Peygamberden geldi" dedi ve bakın ne yaptı |Video

İran'da yeni tip koronavirüs (corona virüs) şarlatanlığı... Sözde din adamı virüsü tedavi etmek için skandal bir yönteme başvurdu. "Peygamberden geldi" diyerek bir hastaya elindeki esansı koklatarak tedavi ettiğini ileri sürdü. Kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu anda kadar 192 ülkede görülen 15 binden fazla insanın hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs (corona virus) Çin ve İtalya'dan sonra en çok İran'ı vurdu.

İran'da son verilere göre 25 binden fazla kişide vaka tespit edildi 2 bine yakın insan ise hayatını kaybetti. Tüm bunlar yaşanırken bazı şarlatanlarda ortaya çıktı.

"PEYGAMBERDEN GELDİ KOKLA"

Sözde bir din adamı elindeki esansın Peygamberden geldiğini iddia ederek virüsü tedavi ettiğini iddia etti. Bir hastaya koklatıp sözde virüsü elindeki koku ile tedavi ettiğini iddia eden sözde din adamın video görünütleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülere tepkiler ise çığ gibi büyüyor.ntüler...

İran'da daha öncede koronavirüse şifa olduğu iddia edilerek türbe demirlerini öpen, yalanyan insanların görüntüleri yayınlanmıştı.

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