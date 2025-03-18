İran ve ABD arasında tehlikeli yakınlaşma!

Orta Doğu’da ABD’nin Husileri hedef alan saldırılarının ardından tahran ile Washington arasında ipler gerildi. İran'a ait savaş uçakları Busehr yakınlarında uçuş yapan ABD insansız hava aracını engelledi. İran Husilerin saldırıları ile ilgisi olduğu iddialarını ise güvenlik konseyine bir mektup yazarak yalanladı. Husiler ise ABD uçak gemisini hedef aldıklarını iddia etti.

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