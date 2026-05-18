Çorlu’da iki kahraman polisimiz son yolculuğuna uğurlanacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan hain saldırıda, iki kahraman polis memurumuz görevleri başında şehit edildi. Silahlı kavga ihbarına giden sivil ekiplere pusu kuran saldırgan, gerçekleştirdiği kan donduran eylemin ardından kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin sıcak takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Bugün saat 12:00’de Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kahramanlarımız için resmi bir cenaze töreni gerçekleştirilecek." dedi.