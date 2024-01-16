16 Ocak 2024, Salı
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İran ordusu Irak'ta ABD'yi vurdu! Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlatıldı! ABD'den ilk açıklama...
Son dakika... Irak'ın Erbil bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne İran tarafından çok sayıda füze atıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı. ABD'den ilk açıklama: Saldırılardan etkilenen ABD tesisleri yok.