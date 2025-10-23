İran nükleer denetimi kabul etmedi! ABD ve İsrail, İran’a mı saldıracak?

İran, Uluslararası Atom Enerjisi ajansı yetkililerinin nükleer tesislerini denetim talebini kabul etmedi. Bunun üzerine Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi İran'ı hedef aldı. Diplomasinin başarısız olması durumunda İran'a karşı güç kullanması imasında bulundu. Tahran'dan ise tepki gecikmedi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

