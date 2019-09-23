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23.09.2019

İran ile İngiltere arasındaki tanker krizi sona eriyor

Aylar süren kriz sona eriyor. İran, İngiltere’ye ait petrol tankerinin serbest kalacağını belirtti. İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ABD’nin Tahran yönetimiyle ilgili suçlamalarına yanıt erdi. Zarif, “Savaştan kaçınabilir miyiz bilmiyorum ama savaşı başlatan taraf biz olmayacağız” dedi ve ülkesinin anlaşmadan yana olduğunun sinyalini verdi.

Tankerle ilgili serbest bırakılma kararının verilmesinin ardından yaklaşık 65 gündür İran kıyılarında bekletilen Stena Impero'nun uluslararası sulara açılacağını ifade etti.

Petrol tankerinin, İran sularını terk etmesiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Afifipur, tankerin denizcilik kurallarını ihlal etmesiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, yargı kararının da yakında ilan edileceğini kaydetti.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

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